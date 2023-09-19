Онкобольной жительнице Мариуполя пришлось полтора километра ехать на коляске из РФ в Эстонию

Украинская беженка из Мариуполя с терминальной стадией рака вынуждена была пересекать российско-эстонскую границу на инвалидной коляске, потому что с 13 в Эстонии вступил в силу запрет на проезд для машин с российскими номерами. Об этом сообщает русская служба ВВС.



В статье указывается, что из-за санкций, которые ЕС применил к оккупантам, сыну больной пришлось полтора километра толкать коляску матери в приграничной зоне, переходя мост через Нарву. Женщину не смогли отправить на реанимобиле, опасаясь конфискации машины с российскими номерами после введенного Эстонией запрета на въезд российских автомобилей.



У жительницы Мариуполя Лидии (имена героев изменены по их просьбе в целях безопасности) — терминальная стадия рака. В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину женщина наотрез отказалась эвакуироваться из обстреливаемого города, поэтому семья вынуждена была уехать без нее.



Сейчас состояние Лидии резко ухудшилось. Семья обратилась за помощью к независимой команде волонтеров, которые помогли вывезти женщину в Санкт-Петербург на обследование.



«Врачи не любят называть стадии заболевания, но они дали понять, что состояние пациентки тяжелое», — рассказала Би-би-си волонтер на условиях анонимности.



В неформальной беседе врачи посоветовали сделать так, чтобы Лидия могла умереть в кругу семьи в клинике, где могут обеспечить хороший паллиативный уход.



При этом доктор прямо сказал, что дальние переезды женщина может не пережить. Врачи из Эстонии сообщили, что готовы встретить Лидию в Нарве. Чтобы транспортировать ее, волонтеры связалась со службой частной скорой помощи в Петербурге.





В итоге везти Лидию в Эстонию сервисом частной скорой помощи не рискнули. Утром в воскресенье волонтеры повезли женщину к границе на обычной легковушке, но в сопровождении врача - тоже из числа волонтеров.

«По сути это реанимационный пациент, ей требуется сопровождение, наличие под рукой кислородного баллона. Но в нынешних условиях делаем, что можем», — сказал Би-би-си участник эвакуации.

Поскольку Лидию везли не в скорой помощи, а в обычной машине, ей пришлось выстоять большую очередь на пограничном КПП. Более того, сына Лидии российская сторона уводила на дополнительный допрос, который продлился более четырех часов.



За это время закончилось действие обезболивающего, которое Лидии вкололи в Петербурге перед выездом. «У нее постоянные боли и сильная одышка», — сказал Би-би-си участник эвакуации.