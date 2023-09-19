Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 вересня

Політика



У Міжнародному суді ООН розпочалися слухання позову України проти Росії щодо геноциду українського народу.



Права людини



Так званий «верховний суд «ДНР» засудив до довічного ув'язнення із відбуванням у виправній колонії суворого режиму українського військового Владислава Кулика. Його звинуватили у вбивстві восьми громадян Маріуполя.



Суспільство



Українська біженка з Маріуполя з термінальною стадією раку змушена була перетинати російсько-естонський кордон на інвалідному візку, бо з 13 вересня в Естонії набула чинності заборона на проїзд для машин із російськими номерами.



З 1 жовтня на підконтрольній РФ частині Донецької області діють нові, підвищені тарифи на електроенергію.



В угрупуванні «ДНР» запропоновано поетапне підвищення плати за утримання та поточний ремонт спільного майна у багатоквартирних будинках. Дані про це є в «постанові» так званого «уряду республіки».



У вересні виповнюється рік з моменту запуску проекту «Хочу жити», за цей період отримано понад 25 тисяч заявок на здачу в полон, що конвертувалося у здачу в полон 216 осіб.



Бойові дії



Журналісти американського видання The New York Times вважають , що удару по ринку в Костянтинівці могла завдати несправна українська ракета, випущена із системи запуску «Бук». До такого висновку їх підштовхнув аналіз, проведений після вибуху.



Служба безпеки України в ході розслідування обстрілу 6 вересня ринку в Костянтинівці дійшла висновку, що удару було завдано війська Росії з комплексу С-300.

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