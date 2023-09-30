Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 сентября

Общество



Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу в октябре-декабре текущего года. В армию пойдут 130 тысяч человек.



Россия не собирается восстанавливать ряд захваченных городов. В их числе Попасная в Луганской области, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.



Подполковник Вооруженных сил РФ, герой России Ирек Магасумов был задержан по подозрению в убийстве 18-летней девушки в оккупированном Луганске.



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» вынес очередной незаконный приговор пленному украинскому военному. 33-летнего водителя 2-й роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Скоропупова обвиняют в «убийстве двух жителей Мариуполя». Его приговорили к 28 годам колонии.



Боевые действия



«Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки в отеле под Енакиево. Там «мэр» Енакиево Роман Храменков собирал глав «администраций» и их подчиненных из поселений района. Как говорят, это была неформальная встреча, отмечали избрание Хроменкова на должность главы. Были на мероприятии и сотрудники «администрации» Горловки. Ракета прилетела уже после того, как часть чиновников разъехалась.



Четыре человека пострадали в результате обстрелов Кременского района за неделю, заявили в группировке «ЛНР».

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