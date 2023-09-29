«Суд ДНР» приговорил украинского военного к 28 годам колонии

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» вынес очередной незаконный приговор пленному украинскому военному. 33-летнего водителя 2-й роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Скоропупова обвиняют в «убийстве двух жителей Мариуполя».



Как сообщает пресс-службе «прокуратуры ДНР», его приговорили к 28 годам колонии.



Утверждается, что пленный украинский военный в апреле 2022 года, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, якобы «расстрелял троих мирных жителей, идущих по улице».



Оккупанты утверждают, что от полученных ранений двое мужчин скончались на месте, одному удалось спастись.

Ранее так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» вынес очередной незаконный приговор пленному украинскому военному. Младшего сержанта 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Артема Пухальского обвиняют в «убийстве жителя Золотого».



Еще один незаконный приговор был вынесен военнослужащему 115 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергею Довгошею - 20 лет колонии строгого режима.