Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 29 вересня

Суспільство



Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ на військову службу у жовтні-грудні поточного року. В армію підуть 130 тисяч людей.



Росія не збирається відновлювати низку захоплених міст. Серед них Попасна в Луганській області, заявив глава Мінбуду РФ Ірек Файзуллін.



Підполковника Збройних сил РФ, героя Росії Ірека Магасумова затримали за підозрою у вбивстві 18-річної дівчини в окупованому Луганську.



Права людини



Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовому. 33-річного водія 2-ї роти 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Дмитра Скоропупова звинувачують у «вбивстві двох мешканців Маріуполя». Його засудили до 28 років колонії.



Бойові дії



«Мер» Горлівки та інші «чиновники ДНР» потрапили під обстріл під час вечірки у готелі під Єнакієвим. Там «мер» Єнакієвого Роман Храменков збирав голів «адміністрацій» та їхніх підлеглих із поселень району. Як то кажуть, це була неформальна зустріч, зазначали обрання Хроменкова на посаду голови. Були на заході та співробітники «адміністрації» Горлівки. Ракета прилетіла вже після того, як частина посадовців роз'їхалася.



Чотири особи постраждали внаслідок обстрілів Кремінського району за тиждень, заявили у угрупуванні «ЛНР».

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