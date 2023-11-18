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ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом — ISW

18 листопада 2023, 13:41

ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом — ISW

Сили оборони України досягли успіху на Бахмутському напрямку, зокрема, вони просунулися на південний схід від селища Південне.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Це просування підтверджується геолокаційними кадрами, опублікованими 17 листопада, які свідчать про переміщення українських військ у цьому регіоні. Південне знаходиться приблизно за 24 кілометри на південний захід від Бахмута, який є ключовим містом на цій ділянці.

Водночас, російське Міністерство оборони заявляє про нібито невдалі атаки українських військ у районах Кліщіївки та Залізного, а також повідомляє про безрезультатні спроби атак у районах Роздолівки та Курдюмівки.

Нагадаємо, в єдиному на Донеччині перинатальному центрі завершили ремонт відділення реабілітації новонароджених.

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