Росія надала Україні список полонених — їх справді планували повернути

Росія після довгої паузи надала список з українськими військовополоненими, які, за версією роспропаганди, були на борту літака Іл-76, що впав. Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



У штабі підтвердили, що 65 українських військових із цього списку справді планувалося повернути в Україну в рамках запланованого обміну 24 січня.



За даними відомства, опитані родичі цих військових ознайомилися з відео нібито з місця аварії літака та не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які вказують на їхніх рідних.



Також голова штабу Кирило Буданов зазначив, що поки що немає підтвердженої інформації про те, хто міг перебувати на борту літака.



«Ми збираємо і ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, що вказують на те, що в тому літаку могла бути така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін, досі викликає безліч питань», — сказав він.



Також перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про її спроби приховати справжні причини аварії літака від світової громадськості.



«Росія одразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Однак Україна задіятиме всі інструменти, щоб з'ясувати справжні причини того, що сталося, так і те, хто чи що справді перевозилося в тому літаку», — зазначив Андрущенко.

24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76 . При цьому Міноборони Росії стверджують, що нібито в літаку перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.



Після катастрофи російська сторона показала кадри, на яких видно, що на фрагменті є отвори, характерні для ураження ракетою комплексу ППО. Також кадри роботи ППО у тому районі викладали очевидці.



Росіяни звинувачують Україну в збитті літака.



У ГУР України Міноборони підтвердили, що 24 січня справді мав відбутися обмін полоненими. Але заяву про те, що у літаку перебували українські полонені, у розвідці не підтверджують.



Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування



Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що у російському списку військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, є громадяни України, яких вже обміняли раніше. До того ж РФ мала повідомити про перевезення військовополонених літаком Іл-76 до Міжнародного комітету Червоного Хреста.



Слідчий комітет Росії опублікував ще одне відео з місця аварії Іл-76 у Білгородській області. Також показані документи трьох військовополонених, які, як стверджують, перебували на борту.