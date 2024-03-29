Терористи «їхали до Києва по гроші»: російські силовики розширили версію про причетність України до теракту в Підмосков'ї

Слідчий комітет Росії зробив нові заяви про розслідування теракту у «Крокус Сіті Холлі», який відбувся 22 березня у Підмосков'ї.



Під варту ув'язнили дев'ятого обвинуваченого учасника організованої групи. Ним став 24-річний уродженець Таджикистану Назрімад Лутфуллої.



Обвинувачені заявили, що нібито усі їхні дії координував чоловік під псевдонімом через месенджер Talagram.



«За вказівкою координатора терористи після скоєння злочину на автомобілі поїхали у бік російсько-українського кордону для подальшого його перетину та прибуття до Києва для отримання обіцяної їм винагороди», — заявили в Слідкому РФ.



Російська влада раніше, до завершення слідчих дій, висловлювала припущення та звинувачення на адресу українських спецслужб.

22 березня в Підмосков'ї перед початком концерту в «Крокус Сіті Холлі» сталася стрілянина та підпал концертного залу. Жертвами нападу терористів стали понад 140 людей.



Секретар радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що за терактом у «Крокусі» стоїть Україна.



У зверненні до росіян президент РФ Володимир Путін заявив, що четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холл», намагаючись втекти, рухалися у бік України. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено вікно для переходу держкордону.



Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що версія, що розповсюджується російською стороною про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї втекли у бік України, не витримує жодної критики.



Пізніше координатор із стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у концертному залі «Крокус Сіті Холл» пов'язаний із Україною кремлівською пропагандою.



Водночас угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за атаку на «Крокус».