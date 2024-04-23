Главное за день: Обстрел Константиновки и Одессы. Ограничения для мужчин за границей

Политика



США готовят самый большой пакет вооружений для Украины. По предварительным данным, его объем достигнет 1 млрд долларов. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на информацию от двух американских генералов.



Большая часть предназначенного для Украины вооружения из пакета помощи США находится уже на складах Германии и Польши, пишет CNN со ссылкой на американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине. Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых материалов, которые будут доставлены в Украину.



Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. После полномасштабного вторжения в Украину Иванов отвечал за проект восстановления Мариуполя. Также он курировал строительство водовода из реки Дон на оккупированный Донбасс.



Так называемая «администрация главы ДНР» должна быть упразднена до 1 сентября 2024 года. Соответствующий «указ» подписал Денис Пушилин. Согласно бумаге, создается ликвидационная комиссия, в нее войдет 7 человек из числа «государственных гражданских служащих администрации главы ДНР». Ее состав должен быть определен в течение 5 дней со дня вступления «указа» в силу. Комиссию возглавила Татьяна Антонова.



Общество



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста за рубежом будет приостановлено.



На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях нерентабельные шахты будут ликвидированы. В свою очередь работающие шахты смогут работать, но без «государственной» поддержки.



Боевые действия



В Константиновке из-за атаки РФ ранены пять человек. Повреждено несколько частных домов, линия электропередачи. Двое раненых в тяжелом состоянии, им пока оказывают помощь и эвакуировали в Днепр.



В результате ночной атаки россиян по Одессе пострадали 9 человек, 4 из них — дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года. Повреждены 22 дома.

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