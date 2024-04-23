Головне за день: Обстріл Костянтинівки та Одеси. Обмеження для чоловіків за кордоном

Політика



США готують найбільший пакет озброєння для України. За попередніми даними, його обсяг досягне 1 млрд. доларів. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформацію від двох американських генералів.



Більшість призначеного для України озброєння з пакету допомоги США перебуває вже на складах Німеччини та Польщі, пише CNN з посиланням на американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні. Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які будуть доставлені до України.



Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабара. Після повномасштабного вторгнення до України Іванов відповідав за проект відновлення Маріуполя. Також він займався будівництвом водоводу з річки Дон на окупований Донбас.



Так звану «адміністрацію голови ДНР» має бути скасовано до 1 вересня 2024 року. Відповідний указ підписав Денис Пушилін. Згідно з паперами, створюється ліквідаційна комісія, до неї увійде 7 осіб із числа «державних цивільних службовців адміністрації голови ДНР». Її склад має бути визначений протягом 5 днів з дня набрання чинності «указом». Комісію очолила Тетяна Антонова.



Суспільство



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що надання консульських послуг для українців призовного віку за кордоном буде припинено.



На окупованих територіях Донецької та Луганської областей нерентабельні шахти будуть ліквідовані . У свою чергу, працюючі шахти зможуть працювати, але без «державної» підтримки.



Бойові дії



У Костянтинівці через атаку РФ поранено п'ятьох людей. Пошкоджено декілька приватних будинків, лінію електропередачі. Двоє поранених у тяжкому стані, їм поки що надають допомогу та евакуювали до Дніпра.



Внаслідок нічної атаки росіян по Одесі постраждали 9 осіб, 4 з них — діти 12 та 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Пошкоджено 22 будинки.

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