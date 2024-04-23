Пушилин ликвидирует «администрацию главы ДНР». Часть сотрудников уволят

Так называемая «администрация главы ДНР» должна быть упразднена до 1 сентября 2024 года. Соответствующий «указ» сегодня подписал Денис Пушилин.



Согласно бумаге, создается ликвидационная комиссия, в нее войдет 7 человек из числа «государственных гражданских служащих администрации главы ДНР». Ее состав должен быть определен в течение 5 дней со дня вступления «указа» в силу. Комиссию возглавила Татьяна Антонова.



Ликвидационная комиссия должна будет уведомить о предстоящем увольнении «государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы».



Процедура ликвидации должна быть завершена не позднее 1 сентября 2024 года.



Ликвидация «администрации главы ДНР» происходит в связи с тем, что осенью 2022 года оккупированная территория Донецкой области была аннексирована Россией. При этом должность «главы ДНР» осталась — в сентябре 2023 года Дениса Пушилина переназначили по российской процедуре.