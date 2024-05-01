Главное за день: Изменения на линии фронта. Одессу атаковали дважды за сутки

Общество



В Донецкой области остаются пять городов для компактного проживания переселенцев - Белицкое, Константиновка, Новогродовка, Мирноград и Дружковка.



В городе Очеретино на Донетчине идет активная фаза войны, в населенном пункте остается 198 человек.



В Дружковке протестуют сотрудники местного хлебозавода. К рабочим ночной смены утром присоединились их коллеги. Основные требования работников сводятся к полной выплате задолженности по заработной плате, которую они не получают уже полгода — с ноября 2023 года.



На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще трое детей. Сейчас они находятся в безопасности, с детьми работают медики и психологи. Среди детей — 11-летняя девочка, которая осталась без присмотра взрослых и рисковала оказаться в детдоме.



Российские захватчики начали принудительное выселение жителей трех населенных пунктов временно оккупированного левобережья Херсонской области — Голой Пристани, Коханов и Гладковки, сообщает Центр национального сопротивления.



Только 19 многоквартирных домов в оккупированной россиянами Авдеевки будут восстановлены, в остальных случаях предполагается строительство новых, заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Боевые действия



Россия дважды за сутки ударила по Одессе. Сначала ночью двумя баллистическими ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Затем вечером - известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания начался сильный пожар. «Новая почта» сообщила, что российская ракета попала в их сортировочное депо и отделение в Одессе. Среди сотрудников компании погибших и пострадавших нет.



Около 14:00 город Горняк Донецкой области был обстрелян оккупантами. В результате атаки два человека погибли и шесть ранены. В село Калиново Новогродовской громады из-за обстрела погиб один человек, двое ранены.



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