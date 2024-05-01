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Головне за день: Зміни на лінії фронту. Одесу атакували двічі за добу

01 травня 2024, 23:24

Головне за день: Зміни на лінії фронту. Одесу атакували двічі за добу

Суспільство

 На Донеччині залишаються п'ять міст для компактного проживання переселенців - Білицьке, Костянтинівка, Новогродівка, Мирноград та Дружківка.

У місті Очеретине на Донеччині триває активна фаза війни, у населеному пункті залишається 198 людей.

У Дружківці протестують працівники місцевого хлібозаводу. До робітників нічної зміни вранці приєдналися їхні колеги. Основні вимоги працівників зводяться до повної виплати заборгованості із заробітної плати, яку вони не одержують уже півроку — з листопада 2023 року.

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще трьох дітей. Наразі вони перебувають у безпеці, з дітьми працюють медики та психологи. Серед дітей — 11-річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих та ризикувала опинитися у дитбудинку.

Російські загарбники розпочали примусове виселення мешканців трьох населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області – Голої Пристані, Коханів та Гладківки, повідомляє Центр національного спротиву.

Лише 19 багатоквартирних будинків в окупованій росіянами Авдіївки буде відновлено, в інших випадках передбачається будівництво нових, заявив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.

Бойові дії

 Росія двічі на добу вдарила по Одесі. Спочатку вночі двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє поранені. Потім увечері - відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучення почалася сильна пожежа. «Нова пошта» повідомила, що російська ракета влучила у сортувальне депо та відділення в Одесі. Серед співробітників компанії загиблих та постраждалих немає.

Близько 14:00 місто Гірник Донецької області було обстріляне окупантами. В результаті атаки двоє людей загинули і шістьох поранено. У село Калинове Новогродівської громади через обстріл загинула одна людина, двоє поранено.

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