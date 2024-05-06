Главное за день: В США назвали условие ввода войск в Украину. Войска РФ оккупировали Кисловку

Политика



Украина не видит оснований для признания Владимира Путина легитимным президентом РФ, заявили в украинском МИД. В заявлении говорится, что церемония «инаугурации» Путина на пост президента РФ является способом создать миру и россиянам иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти.



Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Лондон не возражает против использования британского оружия внутри России. В российском МИДе заявили, что ответом на удары ВСУ по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании на территории Украины и за ее пределами.



Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис отметил важность дальнейшей поддержки Украины. В случае успеха Кремля в захватнической военной кампании в Украине, Вашингтону, вероятно, придется вмешаться в эту войну, причем в военном плане, предположил политик.



Боевые действия



Росармия нанесла авиаудар по городу Константиновка Донецкой области, ранены четыре человека.



Российские войска ударили переоборудованной ФАБ-1500 по территории Купянского района Харьковской области, уничтожив целую улицу. В результате удара погибла пожилая женщина.



В ночь на 6 мая РФ нанесла удары по энергетической системе Сумской области, в результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.



В России сообщили о гибели экипажа Су-34. Самолет выполнял боевое задание в районе населенного пункта Валуйки, Белгородской области. Предварительно, катастрофа произошла вследствие отказа двигателя.



В оккупированной Кременной Луганской области в ходе обстрела было разрушено здание кинотеатра «Дружба». Украинский телеграм-канал «Трикутник» пишет, что в «Дружбе» располагались российские военные. Подчеркивается, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS.



Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области, сообщает украинский аналитический онлайн-сервис DeepState. В захвате Кисловки по данным аналитического сайта были замечены 272-й и 7-й мотострелковый полки. Таким образом российские оккупанты продолжают давить на оборону ВСУ в направлении Купянска.



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