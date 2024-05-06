Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области — DeepState

Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области, сообщает украинский аналитический онлайн-сервис DeepState.



В захвате Кисловки по данным аналитического сайта были замечены 272-й и 7-й мотострелковый полки. Таким образом российские оккупанты продолжают давить на оборону ВСУ в направлении Купянска.

Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области. Фото: скриншот онлайн карты DeepState

Также отмечается, что российские оккупационные силы продвинулись южнее Первомайского и севернее Нетайлового.



Продолжаются бои возле Часового Яра, Новоалександровки, Семеновки, Старомайорского и Красногоровки.



В Генеральном штабе ВСУ добавили, что Россия нанесла в общей сложности 2-х ракетных и 120 авиационных ударов, 89 ударов МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.



Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что российские войска полностью оккупировали поселок Очеретино в Донецкой области.

