Головне за день: У США назвали умову введення військ до України. Війська РФ окупували Кислівку

Політика



Україна не вбачає підстав для визнання Володимира Путіна легітимним президентом РФ, заявили в українському МЗС. У заяві йдеться, що церемонія «інавгурації» Путіна на пост президента РФ є способом створити миру та росіянам ілюзію законності майже довічного перебування при владі.



Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон сказав, що Лондон не заперечує проти використання британської зброї всередині Росії. У російському МЗС заявили, що відповіддю на удари ЗСУ по РФ із застосуванням британської зброї можуть стати удари по військових об'єктах Великобританії на території України та за її межами.



Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джефріс наголосив на важливості подальшої підтримки України. У разі успіху Кремля у загарбницькій військовій кампанії в Україні, Вашингтону, ймовірно, доведеться втрутитися у цю війну, причому у військовому плані припустив політик.



Бойові дії



Росармія завдала авіаудару по місту Костянтинівка Донецької області, поранено чотирьох людей.



Російські війська вдарили переобладнаною ФАБ-1500 по території Куп'янського району Харківської області, знищивши цілу вулицю. Внаслідок удару загинула жінка похилого віку.



У ніч на 6 травня РФ завдала ударів по енергетичній системі Сумської області, внаслідок атаки росіян без електроенергії залишилися населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.



У Росії повідомили про загибель екіпажу Су-34. Літак виконував бойове завдання у районі населеного пункту Валуйки, Білгородської області. Попередньо катастрофа сталася внаслідок відмови двигуна.



В окупованій Кремінній Луганській області під час обстрілу було зруйновано будівлю кінотеатру «Дружба». Український телеграм-канал «Трикутник» пише, що у «Дружбі» розташовувалися російські військові. Наголошується, що ЗСУ завдали удару з РСЗВ HIMARS.



Війська РФ окупували Кислівку на Харківщині, повідомляє український аналітичний онлайн-сервіс DeepState. У захопленні Кислівки за даними аналітичного сайту були помічені 272-й та 7-й мотострілецькі полиці. Таким чином, російські окупанти продовжують тиснути на оборону ЗСУ у напрямку Куп'янська.



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