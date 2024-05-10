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Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское

10 мая 2024, 00:07

Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское

Политика

В России прошел парад, посвященный 79-у Дню победы во Второй мировой войне. Министр обороны страны-оккупанта Шойгу в начале парада объехал выстроенные на площади подразделения, в том числе и курсантов, доложив Путину о готовности к параду. В своем обращении к россиянам Путин обвинил соседние страны в «искажении правды» о второй Мировой войне. Стоит отметить, что на параде представили лишь 61 единицу военной техники.

Журналисты установили личности некоторых российских военных, которые сидели на одной трибуне с Владимиром Путиным во время парада Победы 9 мая в Москве. Издание «Агентство» идентифицировало участника штурма Мариуполя старшего лейтенанта Владислава Головина. За спиной у Путина сидели трое участников войны против Украины, получивших за участие во вторжении звания героев России.

Общество

В Кемерово и других городах Кузбасса, а также в Казани (РФ) 9 мая провели «Бессмертный полк» с портретами российских военных, погибших на войне против Украины и пропавших без вести. Подобные новшества в акции происходят не впервые. С 2014 года некоторые участники «Бессмертного полка» приносят с собой фотографии российских оккупантов или боевиков группировок «Л-ДНР».

В оккупированном Мариуполе оккупанты провели 9 мая по российскому образцу. У Драмтеатра состоялся автопробег под советские песни. Машины были задрапированы флагами СССР, «ДНР» и России. На капоты автомобилей приклеили портреты главы Кремля Владимира Путина. А в учебных заведениях продолжаются пропагандистские «патриотические мероприятия».

Российского мобилизованного Максима Потехина, который отказался воевать на территории Украины, удерживают в оккупированном поселке Зайцево. Как пишет издание ASTRA, в Зайцево у российских оккупантов есть специальный подвал для «отказников» и тех, кто провинился. Подвал в Зайцево — не единственное нелегальное место для удержания «отказников» в оккупации. ASTRA пишет, что таких мест — минимум 16. Там российских военных и мобилизованных пытаются принудить вернуться на фронт, держат в нечеловеческих условиях, иногда пытают.

Правозащитники призвали украинцев не ехать на временно оккупированные территории и воздержаться от получения российского паспорта РФ для перерегистрации недвижимости по законам РФ. По мнению юристов, такая поездка несет высокие риски для жизни и здоровья, а любые выданные органами оккупационной власти документы не имеют юридической силы в Украине и являются недействительными. Вместо этого правозащитники рекомендуют зафиксировать преступление, а именно незаконное изъятие имущество у людей.

Боевые действия

При ударе по нефтебазе в оккупированном Луганске на днях пострадало место дислокации так называемого «спецполка МВД по ЛНР». 

В оккупационной администрации «ДНР» заявили о разрушениях в Макеевке в результате ночного обстрела. В ночь на 9 мая под обстрел попал поселок Землянки. Один дом по улице Карла Маркса полностью разрушен. Также сообщается о повреждении других частных домов на этой же улице. В «ДНР» утверждают, что в результате обстрела погиб 61-летний мужчина. Его называют «ополченцем» и «ветераном войны на Донбассе».

Эксперт издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщает о заходе в поселок Уманское российской оккупационной армии. В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорилось, что на Авдеевском направлении украинские военные отразили 45 атак ВС РФ в районах 10 населенных пунктов, среди которых было и село Уманское.

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