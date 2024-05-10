Головне за день: Парад одного танка у Москві. РФ захопила Уманське

Політика



У Росії пройшов парад, присвячений 79-му Дню перемоги у Другій світовій війні. Міністр оборони країни-окупанта Шойгу на початку параду об'їхав побудовані на площі підрозділи, зокрема й курсантів, доповівши Путіну про готовність до параду. У своєму зверненні до росіян Путін звинуватив сусідні країни у «спотворенні правди» про Другу Світову війну. Варто зазначити, що на параді представили лише 61 одиницю військової техніки.



Журналісти встановили особи деяких російських військових, які сиділи на одній трибуні з Володимиром Путіним під час параду Перемоги 9 травня у Москві. Видання «Агентство» ідентифікувало учасника штурму Маріуполя старшого лейтенанта Владислава Головіна. За спиною у Путіна сиділи троє учасників війни проти України, які отримали участь у вторгненні звання героїв Росії.



Суспільство



У Кемерово та інших містах Кузбасу, а також у Казані (РФ) 9 травня провели «Безсмертний полк» з портретами російських військових, які загинули на війні проти України та зникли безвісти. Подібні новації в акції відбуваються не вперше. З 2014 року деякі учасники «Безсмертного полку» приносять із собою фотографії російських окупантів чи бойовиків угруповань «Л-ДНР».



В окупованому Маріуполі окупанти провели 9 травня на російський зразок. Біля Драмтеатру відбувся автопробіг під радянські пісні. Машини були задрапіровані прапорами СРСР, «ДНР» та Росії. На капоти автомобілів приклеїли портрети глави Кремля Володимира Путіна. А у навчальних закладах продовжуються пропагандистські «патріотичні заходи».



Російського мобілізованого Максима Потєхіна, який відмовився воювати на території України, утримують в окупованому селищі Зайцеве. Як пише видання ASTRA, у Зайцевому російські окупанти мають спеціальний підвал для «відмовників» і тих, хто завинив. Підвал у Зайцевому – не єдине нелегальне місце для утримання «відмовників» в окупації. ASTRA пише, що таких місць — щонайменше 16. Там російських військових та мобілізованих намагаються змусити повернутися на фронт, тримають у нелюдських умовах, іноді катують.



Правозахисники закликали українців не їхати на тимчасово окуповані території та утриматися від отримання російського паспорта РФ для перереєстрації нерухомості за законами РФ. На думку юристів, така поїздка несе високі ризики для життя та здоров'я, а будь-які видані органами окупаційної влади документи не мають юридичної сили в Україні та є недійсними. Натомість правозахисники рекомендують зафіксувати злочин, а саме незаконне вилучення майна у людей.



Бойові дії



При ударі по нафтобазі в окупованому Луганську днями постраждало місце дислокації так званого спецполку «МВС по ДНР».



В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили про руйнування у Макіївці внаслідок нічного обстрілу. У ніч на 9 травня під обстріл потрапило селище Землянки. Один будинок на вулиці Карла Маркса повністю зруйнований. Також повідомляється про пошкодження інших приватних будинків на цій самій вулиці. У «ДНР» стверджують, що внаслідок обстрілу загинув 61-річний чоловік. Його називають «ополченцем» та «ветераном війни на Донбасі».



Експерт видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомляє про захід у селище Уманське російської окупаційної армії. У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили 45 атак ЗС РФ в районах 10 населених пунктів, серед яких було і село Уманське.



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