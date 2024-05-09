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«Перерегистрация» жилья в оккупации опасна для украинцев: правозащитники выступили с рекомендациями

09 мая 2024, 20:45

«Перерегистрация» жилья в оккупации опасна для украинцев: правозащитники выступили с рекомендациями

Правозащитники призвали украинцев не ехать на временно оккупированные территории и воздержаться от получения российского паспорта РФ для перерегистрации недвижимости по законам РФ. По мнению юристов, такая поездка несет высокие риски для жизни и здоровья, а любые выданные органами оккупационной власти документы не имеют юридической силы в Украине и являются недействительными. Вместо этого правозащитники рекомендуют зафиксировать преступление, а именно незаконное изъятие имущество у людей. 

Об этом говорится в заявлении Коалиции организаций, занимающихся вопросами защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, обнародованном на сайте Центра прав человека ZMINA.

Как сообщалось, в конце марта 2024 года оккупационные власти обязали владельцев жилья на неподконтрольных Украине территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей должны зарегистрировать право собственности в «Едином государственном реестре недвижимости» РФ. Таким образом РФ навязывает жителям оккупации свои документы и вынуждает брать гражданство. 

В случае отсутствия соответствующей записи в реестре, или если жилье имеет признаки «бесхозного» — не используется, за него в течение года не вносятся коммунальные платежи — «муниципальные органы» его просто отнимут.

Для перерегистрации недвижимости оккупационные власти требуют обратиться для внесения соответствующих данных в реестр с паспортом гражданина РФ.

Правозащитники напоминают, что в соответствии со статьей 41 Конституции Украины и статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является незыблемым.

Согласно статье 11 Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», за физическими лицами сохраняется право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, находящееся на ВОТ Украины, а приобретение и прекращение права собственности на такое имущество осуществляется в соответствии с законодательством Украины и за пределами оккупации.

Любые изменения относительно правового статуса и титула жилья могут осуществляться только на подконтрольной правительству Украины территории, по решению государственного регистратора прав на недвижимое имущество и путем внесения соответствующих изменений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Любые действия, совершенные оккупационными органами власти в отношении жилья на оккупированных территориях Украины, являются недействительными и не порождают никаких правовых последствий.

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Любые выданные органами оккупационной власти документы не имеют юридической силы в Украине и являются недействительными. Речь идет, в том числе и о судебных решениях о признании жилья бесхозным. Поэтому решения оккупационного суда не создают правовых последствий в Украине, а также не лишают человека права собственности на его жилье, находящееся на оккупированной территории.

Также широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершенное незаконно, составляет военное преступление в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда. За эти действия также предусмотрена уголовная ответственность по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).

Так же нарушением законов и обычаев войны является принуждение к получению гражданства РФ.

Правозащитники отметили, что возвращение на оккупированную территорию Украины ради «перерегистрации» недвижимости угрожает жизни и здоровью украинцев. Единственный пункт пропуска в РФ для граждан Украины — аэропорт Шереметьево (РФ, Москва). Возвращение на оккупированные территории через него сопровождается значительными рисками безопасности. Граждане Украины вынуждены длительное время находиться в зоне пограничного контроля для прохождения «фильтрации».

Личные вещи, в том числе телефоны и другая техника, тщательно проверяются, людей допрашивают о связях и контактах в Украине, о родственниках и знакомых. Часто граждане Украины не могут пройти «фильтрацию», вместо этого получают запрет на въезд в РФ, также это становится причиной для депортации.

На территории РФ и ВОТ Украины граждане Украины могут быть незаконно задержаны оккупационными органами власти и спецслужбами РФ, существует риск применения к гражданским лицам пыток, обвинения в шпионаже или сотрудничестве с разведывательными органами.

Поездки на ВОТ не запрещены законодательством Украины, но могут повлечь существенные риски для личной безопасности, жизни и здоровья украинцев.

С целью надлежащей фиксации и расследования преступного изъятия недвижимого имущества на ВОТ правозащитники рекомендуют:

  • отслеживать, что происходит с жильем на ВОТ Украины и собирать об этом информацию. Стоит завести блокнот или электронный документ с датой изъятия (экспроприации) недвижимости и любыми другими фактами, которые помогут установить хронологию событий, а затем — факт нарушения права собственности на недвижимое имущество;
  • проверить данные о праве собственности на жилую недвижимость, поскольку по техническим причинам в Государственном реестре прав на недвижимое имущество может отсутствовать информация о праве собственности. В случае отсутствия необходимо осуществить шаги для внесения данных в Государственный реестр Украины. Наличие информации в указанном реестре будет полезной в случае потери документов, подтверждающих право собственности. В то же время подчеркиваем, что отсутствие данных в реестре не лишает лицо права собственности;
  • обратиться в Национальную полицию или прокуратуру Украины с заявлением о совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны» или сообщить о нарушении через сайт warcrimes.gov.ua.

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