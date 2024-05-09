Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские войска вошли в село Уманское к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР — BILD

09 мая 2024, 15:15

Российские войска вошли в село Уманское к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР — BILD

О заходе в поселок Уманское российской оккупационной армии сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорилось, что на Авдеевском направлении украинские военные отразили 45 атак ВС РФ в районах 10 населенных пунктов, среди которых было и село Уманское.

Согласно данным немецкого аналитика Рёпке, после падения Авдеевки украинские войска держали оборону к западу от города на линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое.

К концу марта ВС РФ прорвали эту линию и продвинулись на запад. ВСУ заняли оборону в следующих сёлах к западу, первое из которых — Уманское. Теперь российские войска вошли и в него. На памятнике погибшим во Второй мировой войне установили красный флаг СССР с серпом и молотом.

Немецкое издание BILD опубликовало фото, на которых предположительно войска РФ зашли в поселок Уманское и установили там флаг СССР. Фото: BILD

«Российская армия вторжения прорвала украинскую линию обороны западнее Орловки и водрузила советский флаг в центре Уманского. Южная и западная части села, судя по всему, пока остаются под контролем украинской армии. Часть кадров свидетельствует об ожесточённых атаках на украинские окопы к востоку от Уманского и отходе украинских войск на запад по северной стороне озера в черте села», — пишет Рёпке.

Напомним, «Новости Донбасса» уже писали, что южнее Очеретино оккупационные войска РФ продвинулись у Новопокровского

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область Уманское
Прочее
Оккупация атака со стороны РФ Продвижение ВС РФ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:27
Вадим Филашкин: «В случае захвата всего Донбасса Россия прорвется в самое сердце Украины» — Sky News
10:36
Российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:10
Главное за день: Заключенные смогут мобилизоваться. РФ атаковала жд-вокзал в Херсоне
19:42
Пушилин вручил медали за взятие руин Авдеевки и Марьинки
12:09
Сбербанк РФ планирует открыть отделения на оккупированных территориях
11:25
Россия практически закончила строительство железной дороги из Мариуполя в Ростов-на-Дону
09:57
В Луганске догорает нефтебаза после «прилета» ATACMS
23:33
Главное за день: РФ продвигается к Покровску. «Инаугурация» Путина - бойкот ЕС
23:17
В Луганске сообщают о ракетном ударе. Горит нефтебаза
11:19
Гражданин РФ изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Луганской области
10:29
Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:36
Главное за день: В США назвали условие ввода войск в Украину. Войска РФ оккупировали Кисловку
15:47
Оккупированная Кременная в Луганской области попала под обстрел
12:48
Оккупанты проводят передислокацию для возможного наступления на Харьков — ISW
10:35
Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
09:59
Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области — DeepState
09:50
Россияне вывозят оборудование Авдеевского коксохима — ЦНС
23:10
Главное за день: В Бердянске убили организатора пыточной. Удар по Славянской ТЭС
22:06
«ДНР»: Семья подорвалась на мине в селе под Тельманово
15:30
ГУР: В оккупированном Бердянске подорвали машину с организатором пыточной
все новости
15:55
«Спартан» с помощью дронов продолжает атаковать оккупантов РФ и бьет по их укрытиям — видео
15:45
Александр Трепак стал новым командующим Сил специальных операций
15:15
Российские войска вошли в село Уманское к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР — BILD
14:50
Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании
13:55
Число осужденных за «госизмену» в последние 10 лет в России выросло в 10 раз
13:19
Верховная Рада приняла законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета и мобилизации
12:31
Российские войска обстреляли Никополь, есть жертвы
12:28
В Донецкой области дефицит электрической энергии: на утро без напряжения оставались 102 населенных пункта
11:59
Рада уволила министров Кубракова и Сольского с занимаемых должностей
11:27
Вадим Филашкин: «В случае захвата всего Донбасса Россия прорвется в самое сердце Украины» — Sky News
11:22
В Москве прошел военный парад на 9 мая. Из танков на нем был один старый Т-34
10:36
Российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:35
В Раду внесли постановление об увольнении министра Кубракова
08:40
Российский Белгород попал под обстрел: повреждены дома и автомобили
08:25
Силы обороны Украины сбили 17 из 20 ударных БПЛА РФ
07:57
Ночью беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае России: начался пожар
23:10
Главное за день: Заключенные смогут мобилизоваться. РФ атаковала жд-вокзал в Херсоне
22:35
Армия РФ прорвалась в Красногоровку, но ВСУ заблокировали штурмовые группы — «Хортица»
21:51
«ДНР»: Один человек погиб, еще четверо ранены из-за обстрелов
21:09
В Крыму задержали местного жителя, который якобы планировал подорвать железную дорогу — СМИ
все новости
ВИДЕО
РУБпАК бригады «Спартан» уничтожает оккупантов РФ с помощью дронов. Фото: кадр из видео «Спартан» с помощью дронов продолжает атаковать оккупантов РФ и бьет по их укрытиям — видео
09 мая, 15:55
В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Краснодарском крае России начался пожар. Фото: Baza Ночью беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае России: начался пожар
09 мая, 07:57
БМП Bradley уничтожила Т-80 ракетой TOW. Фото: кадр из видео БМП Bradley уничтожил российский танк Т-80 противотанковой ракетой TOW — видео
08 мая, 17:04
Поврежденный дом в Днепропетровской области. Фото: Лысак / Telegram ПВО Украины сбило над Днепропетровской областью восемь ракет: детали
08 мая, 11:41
Владимир Зеленский. Кадр из видео «Нацизм возродился. Только с маркировкой: "сделано в России"». Обращение Зеленского в День памяти и победы
08 мая, 10:45
Пожар на нефтебазе в Луганске: прилет ATACMS В Луганске догорает нефтебаза после «прилета» ATACMS
08 мая, 09:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор