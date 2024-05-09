Российские войска вошли в село Уманское к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР — BILD

О заходе в поселок Уманское российской оккупационной армии сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.



В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорилось, что на Авдеевском направлении украинские военные отразили 45 атак ВС РФ в районах 10 населенных пунктов, среди которых было и село Уманское.



Согласно данным немецкого аналитика Рёпке, после падения Авдеевки украинские войска держали оборону к западу от города на линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое.



К концу марта ВС РФ прорвали эту линию и продвинулись на запад. ВСУ заняли оборону в следующих сёлах к западу, первое из которых — Уманское. Теперь российские войска вошли и в него. На памятнике погибшим во Второй мировой войне установили красный флаг СССР с серпом и молотом.

Немецкое издание BILD опубликовало фото, на которых предположительно войска РФ зашли в поселок Уманское и установили там флаг СССР. Фото: BILD

«Российская армия вторжения прорвала украинскую линию обороны западнее Орловки и водрузила советский флаг в центре Уманского. Южная и западная части села, судя по всему, пока остаются под контролем украинской армии. Часть кадров свидетельствует об ожесточённых атаках на украинские окопы к востоку от Уманского и отходе украинских войск на запад по северной стороне озера в черте села», — пишет Рёпке.



Напомним, «Новости Донбасса» уже писали, что южнее Очеретино оккупационные войска РФ продвинулись у Новопокровского.