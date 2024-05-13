Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Продвижение РФ в Харьковской области. Удар по складу БК в Сорокино

13 мая 2024, 23:34

Главное за день: Продвижение РФ в Харьковской области. Удар по складу БК в Сорокино

Общество

По состоянию на вечер понедельника из приграничных громад на Волчанском и Липецком направлении уже эвакуировано почти 5 900 человек, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он еще раз призвал жителей покинуть Волчанск.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТГВ «Харьков». Им стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. При этом Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Боевые действия

Украинский аналитический проект DeepState сообщает, что на Харьковщине российские военные фактически заняли населенные пункты Мороховец, Олейниково, Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы. Продолжаются активные бои за Лукьянцы, которые РФ почти полностью оккупировала. Российские силы пытаются закрепиться в Глубоком.

Два человека погибли в Ивановке и Диброве Донецкой области в результате российских обстрелов. Уточняется, что люди погибли. Два человека пострадали в Лимане.

В Селидово из-за обстрела ракетами С-300 повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение.

Разрушение 12 мая подъезда многоквартирного дома в российском Белгороде, жертвами которого стали 15 человек, вызвал не украинский, а российский боеприпас. К такому выводу пришла команда расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), сообщил ее сооснователь Руслан Левиев. По его словам, сейчас еще непонятно, какой именно боеприпас нанес такие разрушения, попав по дому с северо-востока. Еще одна достаточно очевидная версия — это внештатное схождение авиабомб ФАБ-250 или ФАБ-500 с УМПК.

Российская военная база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму повреждена в результате утренней ракетной атаки, погиб командир воинской части.

Во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области нанесен удар по складу боеприпасов российских войск. Отмечается, что «прилет» зафиксировали в промышленной зоне Сорокино. Глава местной оккупационной власти Леонид Пасечник утверждает, что погибли три человека, еще шесть ранены. Якобы все очаги возгорания на территории промышленной зоны локализованы. По его словам, из зданий эвакуированы 28 человек - это сотрудники завода «Юность» и участка краснодонского филиала «Луганскгаза». Он уточнил, что в целях безопасности пока работа общественного транспорта будет осуществляться по объездной дороге через пгт Таловое. Также на дистанционную работу до особого распоряжения переводятся образовательные учреждения Суходольска.

Новости Донбасса в видеоформате:



Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:34
Главное за день: Продвижение РФ в Харьковской области. Удар по складу БК в Сорокино
12:50
По складу боеприпасов российских войск в Сорокино нанесли удар
11:30
За сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:40
Беспилотник атаковал машину МЧС России возле Горловки
08:20
Войска РФ оккупировали новые села на Харьковщине, продвинулись на Донетчине — DeepState
23:07
Главное за день: Путин уволили Шойгу. В Донецке погибли офицеры Вооруженных сил РФ
20:35
Оккупированный Скадовск на Херсонщине попал под удар: что известно
19:08
В результате удара по ресторану в Донецке погибли офицеры ГРУ РФ — «Досье шпиона»
00:17
Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке
13:20
В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
09:19
DeepState: Войска РФ продвинулись на Донбассе, наступают в приграничье Харьковщины
07:40
Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию
23:18
Главное за день: Удар по российскому НПЗ. Украине передали тренажер F-16
22:32
В оккупированных Ровеньках нанесен удар по нефтебазе
22:08
Зеленский — о Харьковской области: Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел
21:08
В Донецке за день под обстрелами погибли две женщины
07:58
В Мариуполе прогремели взрывы вечером 9 мая. Возможно, «прилет» по расположению войск РФ
00:07
Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское
21:18
В Луганске при ударе по нефтебазе пострадал «спецполк МВД»
20:45
«Перерегистрация» жилья в оккупации опасна для украинцев: правозащитники выступили с рекомендациями
все новости
23:34
Главное за день: Продвижение РФ в Харьковской области. Удар по складу БК в Сорокино
21:30
С приграничных районов Харьковщины эвакуировали 5900 человек
20:18
Украинские военные сбили очередной российский самолет на Донбассе
19:12
В дом в Белгороде, где погибли полтора десятка человек, попал российский боеприпас — CIT
16:32
ВСУ ударили по базе ПВО в Крыму, погиб командир воинской части — СМИ
15:23
Бойцы ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор»
14:50
Из-за наступления россиян заменили командующего ОТГВ «Харьков»
13:25
ВСУ остановили штурмовую группу россиян в районе Новомихайловки
13:22
В Белгородской области упала бомба ФАБ-500
12:50
По складу боеприпасов российских войск в Сорокино нанесли удар
11:35
После атаки БПЛА на нефтепроводе НПЗ «Первый завод» произошла утечка 5 тонн нефти
11:30
За сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:40
Беспилотник атаковал машину МЧС России возле Горловки
09:22
В результате российских обстрелов Донецкой области погибли два человека
09:06
В Белгороде завершили поисково-спасательные работы: обнаружено 15 погибших
08:20
Войска РФ оккупировали новые села на Харьковщине, продвинулись на Донетчине — DeepState
08:15
Ночью россияне обстреляли Селидово ракетами С-300
23:07
Главное за день: Путин уволили Шойгу. В Донецке погибли офицеры Вооруженных сил РФ
21:47
Путин уволил Шойгу с должности министра обороны и назначил секретарем Совбеза РФ. Минобороны возглавил Белоусов
20:35
Оккупированный Скадовск на Херсонщине попал под удар: что известно
все новости
ВИДЕО
ВСУ остановили штурмовую группу россиян в районе Новомихайловки. Фото: кадр из видео ВСУ остановили штурмовую группу россиян в районе Новомихайловки
13 мая, 13:25
По БК россиян в Сорокино нанесли удар. Фото: Telegram По складу боеприпасов российских войск в Сорокино нанесли удар
13 мая, 12:50
На НПЗ «Первый завод произошел разлив 5 тонн нефти. Фото: кадр из видео После атаки БПЛА на нефтепроводе НПЗ «Первый завод» произошла утечка 5 тонн нефти
13 мая, 11:35
В Белгороде завершили поисково-спасательные работы: обнаружено 15 погибших В Белгороде завершили поисково-спасательные работы: обнаружено 15 погибших
13 мая, 09:06
Атака по НПЗ. Кадр з відео На Волгоградском НПЗ в России в результате удара дрона вспыхнул пожар
12 мая, 10:44
Последствия обстрела Белгорода. Фото: соцсети В Белгороде пострадали почти 30 человек в результате обстрела — губернатор
11 мая, 21:53

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор