Главное за день: Продвижение РФ в Харьковской области. Удар по складу БК в Сорокино

Общество



По состоянию на вечер понедельника из приграничных громад на Волчанском и Липецком направлении уже эвакуировано почти 5 900 человек, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он еще раз призвал жителей покинуть Волчанск.



На фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТГВ «Харьков». Им стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. При этом Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Боевые действия



Украинский аналитический проект DeepState сообщает, что на Харьковщине российские военные фактически заняли населенные пункты Мороховец, Олейниково, Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы. Продолжаются активные бои за Лукьянцы, которые РФ почти полностью оккупировала. Российские силы пытаются закрепиться в Глубоком.



Два человека погибли в Ивановке и Диброве Донецкой области в результате российских обстрелов. Уточняется, что люди погибли. Два человека пострадали в Лимане.



В Селидово из-за обстрела ракетами С-300 повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение.



Разрушение 12 мая подъезда многоквартирного дома в российском Белгороде, жертвами которого стали 15 человек, вызвал не украинский, а российский боеприпас. К такому выводу пришла команда расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), сообщил ее сооснователь Руслан Левиев. По его словам, сейчас еще непонятно, какой именно боеприпас нанес такие разрушения, попав по дому с северо-востока. Еще одна достаточно очевидная версия — это внештатное схождение авиабомб ФАБ-250 или ФАБ-500 с УМПК.



Российская военная база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму повреждена в результате утренней ракетной атаки, погиб командир воинской части.



Во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области нанесен удар по складу боеприпасов российских войск. Отмечается, что «прилет» зафиксировали в промышленной зоне Сорокино. Глава местной оккупационной власти Леонид Пасечник утверждает, что погибли три человека, еще шесть ранены. Якобы все очаги возгорания на территории промышленной зоны локализованы. По его словам, из зданий эвакуированы 28 человек - это сотрудники завода «Юность» и участка краснодонского филиала «Луганскгаза». Он уточнил, что в целях безопасности пока работа общественного транспорта будет осуществляться по объездной дороге через пгт Таловое. Также на дистанционную работу до особого распоряжения переводятся образовательные учреждения Суходольска.



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