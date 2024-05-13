Головне за день: Просування РФ у Харківській області. Удар по складу БК у Сорокиному

Суспільство



Станом на вечір понеділка із прикордонних громад на Вовчанському та Липецькому напрямках вже евакуйовано майже 5 900 людей,– повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він ще раз закликав жителів покинути Вовчанськ.



На тлі наступу російських військ на північ Харківської області замінено командувача ОТУВ «Харків». Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.



Бойові дії



Український аналітичний проєкт DeepState повідомляє, що на Харківщині російські військові фактично зайняли населені пункти Мороховець, Олійникове, Зелене та продовжують свій рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лук'янці, які РФ майже повністю окупувала. Російські сили намагаються закріпитися у Глибокому.



Двоє людей загинули в Іванівці та Діброві Донецької області внаслідок російських обстрілів. Двоє людей постраждали в Лимані.



У Селидовому через обстріл ракетами С-300 пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та навчальний заклад.



Руйнування 12 травня під'їзду багатоквартирного будинку в Бєлгороді, жертвами якого стали 15 людей, спричинив не український, а російський боєприпас. Такого висновку дійшла команда розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT),– повідомив її співзасновник Руслан Левієв. За його словами, зараз ще незрозуміло, який саме боєприпас завдав таких руйнувань, влучивши по будинку з північного сходу. Ще одна доволі очевидна версія – це позаштатне сходження авіабомб ФАБ-250 або ФАБ-500 з УМПК.



Російська військова база ППО на горі Ай-Петрі в Криму пошкоджена внаслідок ранкової ракетної атаки, загинув командир військової частини.



У тимчасово окупованому Сорокіному (колишній Краснодон) Луганської області завдано удару по складу боєприпасів російських військ. Зазначається, що «приліт» зафіксували у промисловій зоні Сорокіного. Голова місцевої окупаційної влади Леонід Пасічник стверджує, що загинули троє людей, ще шестеро поранені. Нібито всі осередки займання на території промислової зони локалізовані. За його словами, з будівель евакуйовано 28 людей – це співробітники заводу «Юність» та ділянки червонодонської філії «Луганськгазу». Пасічник уточнив, що з метою безпеки поки що робота громадського транспорту здійснюватиметься об'їзною дорогою через смт Талове. Також на дистанційну роботу до особливого розпорядження переводять освітні установи Суходільська.



В угрупованні «ДНР» заявили, що чотирьох співробітників МНС поранено в Горлівці через атаку безпілотника, також пошкоджено автоцистерну. Крім цього, у Горлівці загинув чоловік через детонацію вибухонебезпечного предмета. Окупанти заявляють і про загибель двох жителів Донецька внаслідок обстрілу Петрівського району на вулиці Амудар'їнській.



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