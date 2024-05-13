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Войска РФ оккупировали новые села на Харьковщине, продвинулись на Донетчине — DeepState

13 мая 2024, 08:20

Войска РФ оккупировали новые села на Харьковщине, продвинулись на Донетчине — DeepState

Харьковская область. Карта DeepState Харьковская область. Карта DeepState

Российские войска за минувшие сутки смогли оккупировать новые приграничные села в Харьковской области, продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.

Отмечается, что на Харьковщине российские военные фактически заняли населенные пункты Мороховец, Олейниково, Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы. Продолжаются активные бои за Лукьянцы, которые РФ почти полностью оккупировала. Российские силы пытаются закрепиться в Глубоком, предпринимаются попытки продвигаться пехотой, но находятся под постоянным огнем, в частности, FPV-дронов Сил обороны Украины, что значительно затрудняет передвижение. Однако, как подчеркивают аналитики, российских военных это не останавливает.

Кроме того, силы РФ продолжают подбираться к Волчанску, закрепляться на окраинах для дальнейшего захода в город. Украинские бойцы встречают россиян огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать натиск, пишет DeepState. Город находится под плотным обстрелом, продолжается эвакуация мирных жителей. Аналитики уточняют информацию о якобы занятии россиянами села Гатище.

DeepState констатирует, что 12 мая войска России сосредоточились на попытках закрепиться на имеющихся рубежах для дальнейшего продвижения. «[Огневое] поражение со стороны Сил Обороны затрудняет движение, враг местами перегруппировывается и большее внимание сосредоточил на обстрелах населенных пунктов, тем самым использует возможность завести дополнительные резервы», — подчеркнули аналитики.



В Донецкой области россияне продвинулись в Красногоровке.

Также на Покровском направлении DeepState зафиксировал продвижение россиян в Нетайлово, западнее Семеновки, восточнее Новопокровского.

Кроме того, в Запорожской области российские военные продвинулись возле Вербового.

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