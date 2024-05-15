Донецька та Харківська області були у центрі переговорів Києва з Блінкеном

У центрі переговорів представників української влади з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном були Харківська та Донецька області. А саме прискорення постачання зброї Києву та пошук додаткових систем Patriot. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



«Коли ми говорили про майже кожне питання, то в центрі уваги були Харківська та Донецька області. Найскладніші ділянки нашого фронту. І візит Тоні сьогодні – це також сигнал підтримки наших захисників. США поруч, допомога надходить, і ця допомога зробить наш опір ефективнішим»,— сказав Кулеба на спільній пресконференції у Києві з Блінкеном.



Також Кулеба наголосив, що ключове питання, яке вони обговорювали з Блінкеном,— швидкість постачання військової допомоги.



«Все має відбуватися швидко. Зброя має надходити швидко, щоб ми мали змогу зірвати наступальні плани РФ в Україні та запобігти її агресивним планам щодо решти Європи та євроатлантичної спільноти», — додав глава МЗС.



Кулеба подякував Блінкену за зусилля щодо прискорення надходження військової допомоги в Україну, зокрема щодо пошуку додаткових систем Patriot.



Він нагадав, що загалом Україні терміново потрібні 7 батарей Patriot, з них 2 батареї «буквально потрібні на вчора для захисту Харківської області».

Державний секретар США Ентоні Блінкен рано-вранці у вівторок, 14 травня, прибув до Києва.



Це перший візит високопосадовця США в Україну після того, як у квітні Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на суму 61 млрд доларів.