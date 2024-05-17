Главное за день: Последствия атаки на «Бельбек». Еще один бюст Захарченко в Донецке

Общество



Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о праве работодателя увольнения своего работника, если тот не предоставит данные о связях з физическими лицами, которые находятся в РФ и в оккупации.



Местные жители Часов Яра до сих пор не эвакуировались, а некоторые даже возвращаются после оказания медицинской помощи назад. По состоянию на прошлую неделю в Часов Яре оставалось около 700 человек. Российская армия наступает на город с трех сторон. Войска оккупантов атакуют при поддержке 331-го парашутно-десантного полка и 7-й ДРШБр «Святой Георгий».



В оккупированном Донецке возле здания так называемого «Дома правительства», где до захвата города располагалась Донецкая областная государственная администрация, установили бюст убитого главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко.



Боевые действия



В результате ракетных ударов по аэродрому «Бельбек» в оккупированном Севастополе в ночь с 14 на 15 мая были поражены ЗРК-С-400, два самолета МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов.



В группировке «ДНР» заявили об обстреле оккупированного Донецка. Утверждается, что погибли 3 женщины, еще 3 человека получили ранения, среди которых 6-летняя девочка.



Войска РФ нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады. Пять человек пострадали — двое медиков, двое водителей. Также получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.



В результате авиаудара по селу Высокое Херсонской области пострадали пять человек, повреждено здание магазина, два частных дома, а также уничтожен автомобиль.



Армия РФ из реактивных систем залпового огня «Смерч» обстреляла село Михайловка Покровского района. Удар был нанесен по территории государственного угледобывающего предприятия, пострадали шесть человек.



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