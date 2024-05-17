Головне за день: Наслідки атаки на «Бельбек». Ще один бюст Захарченка у Донецьку

Суспільство



Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про право роботодавця звільнення свого працівника, якщо той не надасть даних про зв'язки з фізичними особами, які перебувають у РФ та в окупації.



Місцеві жителі Часового Яру досі не евакуювалися , а дехто навіть повертається після надання медичної допомоги назад. Станом на минулий тиждень у місті залишалося близько 700 осіб. Російська армія наступає місто з трьох сторін. Війська окупантів атакують за підтримки 331-го парашутно-десантного полку та 7-ї ДРШБр «Святий Георгій».



В окупованому Донецьку біля будівлі так званого «Будинку уряду», де до захоплення міста розташовувалась Донецька обласна державна адміністрація, встановили погруддя вбитого ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка.



Бойові дії



Внаслідок ракетних ударів по аеродрому «Бельбек» в окупованому Севастополі в ніч з 14 на 15 травня було вражено ЗРК-С-400, два літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів.



В угрупуванні «ДНР» заявили про обстріл окупованого Донецька. Стверджується, що загинули 3 жінки, ще 3 особи зазнали поранень, серед яких 6-річна дівчинка.



Війська РФ завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. П'ятеро людей постраждали — двоє медиків, двоє водіїв. Також зазнав поранення начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.



Внаслідок авіаудару по селу Високе Херсонської області постраждали п'ятеро людей, пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки, а також знищено автомобіль.



Армія РФ із реактивних систем залпового вогню «Смерч» обстріляла село Михайлівка Покровського району. Удару було завдано по територіїї державного вугледобувного підприємства, постраждали шестеро людей.



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