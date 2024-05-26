Главное за день: Число погибших в Харькове выросло до 14. Оккупанты захватили село Уманское

Боевые действия



По данным аналитиков проекта DeepState, российские оккупанты захватили село Уманское, которое расположено в Покровском районе Донецкой области. Кроме того, аналитики отметили, что россияне продвинулись в Ивановке, село в Купянском районе Харьковской области.



В результате российской атаки на гипермаркет «Эпицентр» в Харькове 25 мая уже установлена гибель 14 человек и ранение 44 людей. Правоохранители идентифицировали 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама. Также найдено четыре фрагмента тел человека. Сейчас без вести пропавшими считаются семь человек. Проанализировано видео с камер наблюдения и установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.



За сутки российские оккупанты совершили 1916 обстрелов на Донецкую область. Под удар попали 10 населенных пунктов региона, в частности, на Константиновку россияне сбросили авиационную бомбу. В селе Зоряное пострадали двое людей, также по одному гражданскому получили ранения — в Красногоровке, Лимане и Щербиновке.



Оккупационные войска РФ с начала текущего года скинули на территорию Украины почти 10 000 управляемых авиабомб.



В Российской Федерации компании производят артиллерийские снаряды в три раза быстрее и в четыре раза дешевле, чем западные союзники Украины. Об этом говорится в анализе, предоставленном Sky News. Так средняя стоимость производства одного 155-миллиметрового снаряда составляет около 4000 долларов за единицу. В РФ стоимость снарядов калибра 152 мм — около 1000 долларов за единицу.



В оккупированном поселке Старомихайловка Донецкой области 60-летний мужчина пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА.



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