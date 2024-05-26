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Головне за день: Число загиблих у Харкові зросло до 14. Окупанти захопили село Уманське

26 травня 2024, 23:00

Головне за день: Число загиблих у Харкові зросло до 14. Окупанти захопили село Уманське

Бойові дії

 За даними аналітиків проекту DeepState, російські окупанти захопили село Уманське, яке розташоване у Покровському районі Донецької області. Крім того, аналітики зазначили, що росіяни просунулися в Іванівці, село у Куп'янському районі Харківської області.

Внаслідок російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові 25 травня вже встановлено загибель 14 осіб та поранення 44 людей. Правоохоронці ідентифікували 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама. Також знайдено чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються семеро людей. Проаналізовано відео з камер спостереження та встановлено, що в епіцентрі вибухів було щонайменше 20 осіб.

За добу російські окупанти скоїли 1916 обстрілів на Донецьку область. Під удар потрапили 10 населених пунктів регіону, зокрема на Костянтинівку, росіяни скинули авіаційну бомбу. У селі Зоряне постраждали двоє людей, також по одному цивільному поранено — у Красногорівці, Лимані та Щербинівці.

Окупаційні війська РФ з початку поточного року скинули на територію України майже 10 тисяч керованих авіабомб.

У Росії компанії виробляють артилерійські снаряди втричі швидше і в чотири рази дешевше, ніж західні союзники України. Про це йдеться в аналізі, наданому Sky News. Так, середня вартість виробництва одного 155-міліметрового снаряда становить близько 4000 доларів за одиницю. У РФ вартість снарядів калібру 152 мм – близько 1000 доларів за одиницю.

В окупованому селищі Старомихайлівка Донецької області 60-річний чоловік постраждав під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА.

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