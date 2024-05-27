Главное за день: Удар по базе росармии в Луганске. Задержания людей в оккупации

Общество



В оккупированной Макеевке Донецкой области неизвестные облили краской недавно открытый памятник погибшему боевику Владимиру Жоге. Однако вскоре краску смысли. Жога командовал «отдельным разведывательным батальоном Спарта». Погиб 5 марта 2022 года во время боевых действий в ныне оккупированной Волновахе.



Россия развернула масштабную информационную кампанию к 10-й годовщине начала боев за Донецкий аэропорт, пытаясь переложить ответственность за развязывание войны на Украину. В рамках кампании распространяются заявления российских политиков и кремлевских ставленников. Этот бой российская пропаганда представляет, как «агрессивное нападение Украины на Донбасс».



Права человека



На оккупированной территории Донецкой области российские силовики задержали семерых людей. Как утверждают оккупанты, всех задержанных подозревают в «пособничестве ВСУ». Еще 26 человек были задержаны за «призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности», 14 — за совершение различных преступлений. При этом не указано, за какой период произошли эти задержания.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, российская армия оккупировала село Нетайлово Донецкой области. Оккупанты продвинулись возле города Часов Яр, поселка Очеретино, сел Сладкое, Новомихайловка, Сокол и Новоалександровка на Донетчине.



Днем российские военные атаковали сразу несколько областей Украины. В Харьковской области авиация РФ ударила КАБом по гражданскому предприятию Харькова. Известно, что женщина погибла, по меньшей мере 10 человек ранены. На приграничье Черниговщины ранены два человека. На Николаевщине два человека погибли в результате российской атаки по Снигиревке. Еще пять человек ранены, среди них 17-летние девушка и парень. Из-за ракетного удара возник пожар в кафе, автомагазине и шиномонтаж.



Утром армия РФ атаковала Лиман Донецкой области с помощью ракеты и трех управляемых авиационных бомб - пострадали две женщины, повреждены 20 многоквартирных домов.



В результате массированного удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове количество погибших возросло до 18, ранены 48 человек. Без вести пропавшими без вести остаются 5 человек.



В оккупированном Луганске прозвучали взрывы вечером 27 мая. По предварительной информации, удар пришелся по территории Луганского авиационного ремонтного завода, где российские военные обустроили базу. На территории предприятия находились пророссийские боевики еще со времен АТО/ООС. После начала широкомасштабного российского вторжения там также базировались войска РФ и военная техника, включая вертолеты.



В группировке «ДНР» заявили о ранении пятерых мирных жителей 27 мая на оккупированной территории Донецкой области в результате обстрелов. При этом в категорию «мирных жителей» внесли сотрудников пожарной службы, которая подчиняется российской власти.



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