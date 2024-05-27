РФ атаковала Николаевщину, Харьковскую и Черниговскую области: есть жертвы

Днем 27 мая армия РФ атаковала сразу несколько областей Украины, которые граничат с Россией и оккупированными территориями.



В Харьковской области авиация РФ ударила КАБом по гражданскому предприятию Харькова. Известно, что женщина погибла, по меньшей мере 10 человек ранены.



В результате российских обстрелов приграничья Черниговщины два человека ранены: полиция документирует последствия атак.



Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на сельхозпостройку, возле которой находился 38-летний местный житель. В результате взрыва мужчина получил травмы и был госпитализирован.



Через час россияне попали из артиллерии еще по одному селу Семеновской громады и ранили пожилую женщину. Полицейские помогли эвакуировать пострадавшую в больницу.

В результате ударов также произошло возгорание нескольких жилых домов.

На Николаевщине два человека погибли в результате российской атаки по Снигиревке.

Еще пять человек ранены, среди них 17-летние девушка и парень. Из-за ракетного удара возник пожар в кафе, автомагазине и шиномонтаж, сообщили в МВД.