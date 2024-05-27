РФ ударила по Лиману ракетой и авиабомбами: пострадали две женщины

Сегодня утром, 27 мая, российская армия атаковала Лиман Донецкой области с помощью ракеты и трех управляемых авиационных бомб. В результате ударов пострадали две женщины. Об этом сообщил начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев, передает Суспільне Донбас.



«Двое гражданских лиц получили легкие ранения стеклом, они на амбулаторном лечении. Повреждены здания, еще разбираем завалы. В коммунальные учреждения попадания», — отметил он.



Кроме того, Журавлев добавил, что повреждены 20 многоквартирных домов.



Ранее мы писали, что 26 мая примерно в 22:50 российские оккупационные войска авиационной бомбой УМПБ Д-30 ударили по городу Селидово Донецкой области.