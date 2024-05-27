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Головне за день: Удар по базі росармії у Луганську. Затримання людей в окупації

27 травня 2024, 23:09

Головне за день: Удар по базі росармії у Луганську. Затримання людей в окупації

Суспільство

 В окупованій Макіївці Донецької області невідомі облили фарбою нещодавно відкритий пам'ятник загиблому бойовику Володимиру Жозі. Однак невдовзі фарбу смисли. Жога командував «окремим розвідувальним батальйоном Спарта». Загинув 5 березня 2022 року під час бойових дій у нині окупованій Волновасі.

Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію до 10-ї річниці початку боїв за Донецький аеропорт, намагаючись перекласти відповідальність за розв'язання війни на Україну. У рамках кампанії поширюються заяви російських політиків та кремлівських ставлеників. Цей бій російська пропаганда представляє як «агресивний напад України на Донбас».

Права людини

 На окупованій території Донецької області російські силовики затримали сімох людей. Як стверджують окупанти, усіх затриманих підозрюють у «пособництві ЗСУ». Ще 26 осіб було затримано за «заклики до здійснення терористичної та екстремістської діяльності», 14 – за скоєння різних злочинів. При цьому не вказано, за який період сталися ці затримання.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, російська армія окупувала село Нетайлове Донецької області. Окупанти просунулися біля міста Часів Яр, селища Очеретине, сіл Солодке, Новомихайлівка, Сокіл та Новоолександрівка на Донеччині.

Вдень російські військові атакували одразу кілька областей України. У Харківській області авіація РФ вдарила КАБ по цивільному підприємству Харкова. Відомо, що загинула жінка, щонайменше 10 людей поранено. На прикордонні Чернігівщини поранено двох людей. На Миколаївщині двоє людей загинули внаслідок російської атаки по Снігурівці. Ще п'ятьох людей поранено, серед них 17-річні дівчина і хлопець. Через ракетний удар виникла пожежа в кафе, автомагазині та шиномонтажі.

Вранці армія РФ атакувала Лиман Донецької області за допомогою ракети та трьох керованих авіаційних бомб – постраждали дві жінки, пошкоджено 20 багатоквартирних будинків.

Внаслідок масованого удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові кількість загиблих зросла до 18, поранено 48 осіб. Зниклими безвісти безвісти залишаються 5 осіб.

В окупованому Луганську пролунали вибухи увечері 27 травня. За попередньою інформацією, удар був по території Луганського авіаційного ремонтного заводу, де російські військові облаштували базу. Бойовики були на території підприємства ще з часів АТО/ООС. Після початку широкомасштабного російського вторгнення там також базувалися війська РФ та військова техніка, включаючи гелікоптери.

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення п'ятьох мирних жителів 27 травня на окупованій території Донецької області внаслідок обстрілу. При цьому в категорію мирних жителів внесли співробітників пожежної служби, яка підпорядковується російській владі.

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