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Главное за день: Ракетный удар по Днепру. Похищенные на Херсонщине не выходят на связь

04 июня 2024, 23:40

Главное за день: Ракетный удар по Днепру. Похищенные на Херсонщине не выходят на связь

Общество

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9432 об английском языке, который предоставляет ему статус одного из языков международного общения в Украине. «За» проголосовали 236 народных депутатов.

Тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается – в Киеве, Киевской и Донецкой областях ввели экстренные отключения света.

Похищенные российскими силовиками мирные жители оккупированной Горностаевки Херсонской области полгода не выходят на связь с родственниками. Их точное местонахождение до сих пор неизвестно. Еще одного похищенного жителя села запытали до смерти в местном «отделе МВД».

Следователь «отдела по городу Мариуполь СУ СК России по «ДНР» возбудил «уголовное дело» в отношении мужчины. Оккупанты подозревают его в «вандализме», за то, что он забрался на монумент и присел на корточки.

Во временно оккупированных городах Украины появятся отделения подсанкционного российского банка ВТБ. В частности, в июле два отделения откроют в Луганске, а к концу года планируют открыть в Мариуполе и Донецке.

На пляж в оккупированном Мариуполе вынесло мертвого дельфина, сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

Боевые действия

По данным британской разведки, за последние 72 часа сектор Авдеевка-Покровск оставался основным направлением усилий российских сил. Оккупанты добились незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеновка. На параллельной оси примерно в 3 км южнее армия РФ, вероятно, приближается к окраине села Новоселовка Первая. 

Росармия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область, в частности, Криворожский район. В результате обстрела один человек получил ранения, поврежден дом.

Войска РФ атаковали Днепр рано утром двумя ракетами «Искандер-К», пострадали семь человек, повреждены полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больнице.

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