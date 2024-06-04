Британская разведка назвала направление на Донетчине, где армия РФ сосредотачивает основные силы

В течение последних 72 часов сектор Авдеевка-Покровск оставался основным направлением усилий российских сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Российские войска добились незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеновка. На параллельной оси примерно в 3 км южнее армия РФ, вероятно, приближается к окраине села Новоселовка Первая. Дальше на юг российские силы не добились значительных успехов, несмотря на сильные атаки на украинские позиции к западу от села Нетайлово, расположенного по обе стороны шоссе Е50.

Также сообщается, что российские атаки на поселок Невельское были отражены, а сам населенный пункт остается под контролем Украины. В течение следующей недели этот сектор, вероятно, останется зоной значительного оперативного внимания, поскольку российские войска пытаются сохранить оперативный темп перед лицом тяжелых потерь.

Напомним, что в ВСУ рассказали о ситуации в городах Часов Яр и Красногоровка Донецкой области.