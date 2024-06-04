Головне за день: Ракетний удар по Дніпру. Викрадені на Херсонщині не виходять на зв'язок

Суспільство



Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект №9432 про англійську мову, який надає йому статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.



Складна ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває – у Києві, Київській та Донецькій областях ввели екстрені відключення світла.



Викрадені російськими силовиками мирні жителі окупованої Горностаївки Херсонської області півроку не виходять на зв'язок із родичами. Їхнє точне місцезнаходження досі невідоме. Ще одного викраденого мешканця села закатували до смерті у місцевому відділі МВС.



Слідчий «відділу по місту Маріуполь СУ СК Росії з ДНР» порушив «кримінальну справу» стосовно жителя міста. Окупанти підозрюють його у «вандалізмі», за те, що він забрався на монумент і сидів навприсядки.



У тимчасово окупованих містах України з'являться відділення російського підсанкціонованого банку ВТБ. Зокрема, у липні два відділення відкриють у Луганську, а до кінця року планують відкрити у Маріуполі та Донецьку.



На пляж в окупованому Маріуполі винесло мертвого дельфіна, повідомили у прес-службі Маріупольської міськради.



Бойові дії



За даними британської розвідки, за останні 72 години сектор Авдіївка-Покровськ залишався основним напрямком зусиль російських сил. Окупанти досягли незначних успіхів у північній частині цього сектора у напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно за 3 км південніше армія РФ, ймовірно, наближається до околиці села Новоселівка Перша.



Росармія вкотре атакувала Дніпропетровську область, зокрема Криворізький район. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення, пошкоджено будинок.



Війська РФ атакували Дніпро рано вранці двома ракетами «Іскандер-К», постраждали семеро людей, пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.



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