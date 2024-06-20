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Главное за день: КАБ-500 по Константиновке. В РФ третьи сутки горит нефтебаза

20 июня 2024, 23:28

Главное за день: КАБ-500 по Константиновке. В РФ третьи сутки горит нефтебаза

Политика

Российский президент Владимир Путин заявил, что никогда не откажется от украинских территорий, которые захватили оккупационные войска в обмен на мир.

Общество

В захваченном городе Северодонецк Луганской области под видом «ремонтных работ» российские оккупационные власти проводят проверку имущества местных жителей.

В Украине в связи с ночной атакой РФ на объекты энергетики будут увеличены ограничения на потребление электроэнергии.

Боевые действия

По данным аналитики DeepState, силы обороны Украины отбросили российские войска вблизи села Александрополь Донецкой области. В то же время оккупанты продвинулись в районе села Площанка на Луганщине.

Армия РФ обстреляла поселок Раскошное в Донецкой области - погибли трое людей, четверо ранены, повреждены четыре дома, два автомобиля и газопровод.

На Донетчине при выполнении работ на одной из линий электропередачи попала под обстрел бригада энергетиков. Один из них – 33-летний мастер – получил ранения. Его доставили в больницу города Константиновка.

На Константиновку Донецкой области российская армия скинула авиационную бомбу КАБ-500. В результате атаки погиб мужчина, также есть пострадавшая.

Советник главы группировка «ДНР» Дениса Пушилина Ян Гагин получил осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника вблизи поселка Еленовка под оккупированным Донецком.

Ночью 20 июня в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем в Республике Адыгея. В Энеме находится нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Пожар на этой нефтебазе также зафиксировали спутники NASA. По данным прокремлевского Telegram-канала Mash, Платоновскую нефтебазу на сверхмалой высоте атаковали минимум три дрона.

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