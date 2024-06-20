Головне за день: КАБ-500 по Костянтинівці. У РФ третю добу горить нафтобаза

Політика



Російський президент Володимир Путін заявив , що ніколи не відмовиться від українських територій, які захопили окупаційні війська в обмін на мир.



Суспільство



У захопленому місті Сєвєродонецьк Луганської області під виглядом «ремонтних робіт» російська окупаційна влада проводить перевірку майна місцевих жителів.



В Україні у зв'язку з нічною атакою РФ на об'єкти енергетики буде збільшено обмеження на споживання електроенергії.



Бойові дії



За даними аналітики DeepState, сили оборони України відкинули російські війська поблизу села Олександропіль Донецької області. Водночас, окупанти просунулися в районі села Площанка на Луганщині.



Армія РФ обстріляла селище Розкішне на Донеччині - загинули троє людей, четверо поранено, пошкоджено чотири будинки, два автомобілі та газопровід.



На Донеччині під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків. Один із них – 33-річний майстер – отримав поранення. Його доправили до лікарні міста Костянтинівка.



На Костянтинівку на Донеччині російська армія скинула авіаційну бомбу КАБ-500. Внаслідок атаки загинув чоловік, також є постраждала.



Радник голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна Ян Гагін отримав осколкові поранення внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника поблизу селища Оленівка під окупованим Донецьком.



Вночі 20 червня внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі у селищі Енем у Республіці Адигея. В Енемі знаходиться нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". Пожежу на цій нафтобазі також зафіксували супутники NASA. За даними прокремлівського Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу на надмалій висоті атакували щонайменше три дрони.



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