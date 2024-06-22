Главное за день: Армия РФ штурмует Часов Яр. Атака на Селидово

Общество



Группировка «ДНР» назвала оккупированные города, где будет строить жилые дома. Так, глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «под жилищное строительство определены 150 земельных участков в Донецке, Мариуполе, Новоазовске, Волновахе и Макеевке». Он не утонил, будет ли это жилье для людей, которые утратили дома и квартиры в ходе российской оккупации, или же эти дома будут продавать.



В Мариуполе оккупационная власть утвердила «порядок», согласно которому теперь без участия собственника можно признать земельный участок «бесхозным» и «национализировать». Теперь захватчики могут «обследовать» земельный участок на предмет соблюдения неких «обязательных требований».



Боевые действия



Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин сообщил, что силы обороны Украины контролируют обстановку в Часов Яре и около него. Он отметил, что россияне на том направлении пытаются выровнять линию боевого соприкосновения. Поэтому с другого направления для усиления Часового Яра и его окрестностей были переброшены подразделения 24-й бригады.



Утром российские войска авиабомбой УМПБ Д-30СН ударили по городу Селидово Донецкой области. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также автомобиль. В результате атаки два человека погибли, еще три – получили ранения.



В оккупированном Первомайске 19 июня в «КАМАЗе» российских военных сдетонировали боеприпасы. Это произошло примерно в одно и то же время, когда оккупационные власти заявили об атаке ударных беспилотников на город.



В ночь на 21 июня в селе Воронцовка в Краснодарском крае РФ неустановленная ракета попала в казарму в/ч 33859. Рядом находится полигон Воронцовский. Здание казармы повреждено, ранены 9 российских военнослужащих.



В оккупированном Первомайске Луганской области частично обрушилась стена жилого многоэтажного дома. В группировке «ЛНР» заявили, что это последствия обстрела. Повреждена газовая труба.



Российская ПВО сбила свой военно-транспортный вертолет в небе над Анапой в Краснодарском крае России.



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