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В Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей

21 июня 2024, 11:18

В Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей

В Мариуполе оккупационная власть утвердила «порядок», согласно которому теперь без участия собственника можно признать земельный участок «бесхозным» и «национализировать». Об этом говорится в постановлении №215 оккупационной администрации Мариуполя.

Теперь захватчики могут «обследовать» земельный участок на предмет соблюдения неких «обязательных требований».

Советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что после этого оккупанты могут решить, что он заброшен.

«Зачем? Из-за спешки выполнить задачи по «национализации» земель под ипотеку в Приморском и Центральном районах и военной базы возле "Мариуполь-Сортировочная"», – рассказал он.

Напомним, что в Северодонецке оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «отжимать» и заселять военных РФ.

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