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Головне за день: Армія РФ штурмує Часів Яр. Атака на Селидове

22 червня 2024, 00:46

Головне за день: Армія РФ штурмує Часів Яр. Атака на Селидове

Суспільство

 Угруповання «ДНР» назвало окуповані міста, де будуватимуть житлові будинки. Так, голова «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «під житлове будівництво визначено 150 земельних ділянок у Донецьку, Маріуполі, Новоазовську, Волновасі та Макіївці». Він не уточнив, чи це житло буде для людей, які втратили будинки і квартири в ході російської окупації, або ж ці будинки будуть продавати.

У Маріуполі окупаційна влада затвердила «порядок», згідно з яким тепер без участі власника можна визнати земельну ділянку «безгоспною» та «націоналізувати». Тепер загарбники можуть «обстежити» земельну ділянку щодо дотримання якихось «обов'язкових вимог».

Бойові дії

 Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин повідомив , що сили оборони України контролюють обстановку у Часовому Яру та біля нього. Він зазначив, що росіяни на цьому напрямі намагаються вирівняти лінію бойового дотику. Тому з іншого напряму для посилення Часового Яру та його околиць було перекинуто підрозділи 24-ї бригади.

Вранці російські війська авіабомбою УМПБ Д-30СН вдарили містом Селидове Донецької області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також автомобіль. В результаті атаки двоє людей загинули, ще троє – отримали поранення.

В окупованому Первомайську 19 червня у «КАМАЗі» російських військових здетонували боєприпаси. Це сталося приблизно в той самий час, коли окупаційна влада заявила про атаку ударних безпілотників на місто.

У ніч проти 21 червня у селі Воронцовка в Краснодарському краї РФ невстановлена ракета влучила до казарми в/год 33859. Поруч знаходиться полігон Воронцовський. Будівлю казарми пошкоджено, поранено 9 російських військовослужбовців.

В окупованому Первомайську Луганської області частково обвалився мур багатоповерхового будинку. В угрупуванні «ЛНР» заявили, що це наслідки обстрілу. Пошкоджено газову трубу.

Російська ППО збила свій військово-транспортний вертоліт у небі над Анапою у Краснодарському краї Росії.

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