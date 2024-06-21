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«ДНР» перечислила города, где будет строить дома

21 июня 2024, 21:30

«ДНР» перечислила города, где будет строить дома

Группировка «ДНР» назвала оккупированные города, где будет строить жилые дома. Так, глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «под жилищное строительство определены 150 земельных участков в Донецке, Мариуполе, Новоазовске, Волновахе и Макеевке».

Он не утонил, будет ли это жилье для людей, которые утратили дома и квартиры в ходе российской оккупации, или же эти дома будут продавать.

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В то же время, как сообщалось, примерно 300 тысяч жителей оккупированной территории Донецкой области лишились прав на недвижимость после незаконного решения местных «чиновников» оккупационной администрации.

Прошло больше двух месяцев, как оккупационные администрации приняли так называемые «законы» о бесхозяйном имуществе. Еженедельно в сети появляются списки квартир и домов, которые власти, подконтрольные Кремлю, готовы отобрать у людей, выехавших из оккупации.

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