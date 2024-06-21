В Первомайске боеприпасы взорвались в машине российских военных

В оккупированном Первомайске 19 июня в «КАМАЗе» российских военных сдетонировали боеприпасы. Это произошло примерно в одно и то же время, когда оккупационные власти заявили об атаке ударных беспилотников на город.



В сети появилось видео детонации и возгорания авто. Авторы видео утверждают, что инцидент произошел на улице Куйбышева. На видео также частичный результат разлета боеприпасов



Ранее, в среду, группировка «ЛНР» заявила, что БПЛА атаковали оккупированный город Первомайск в Луганской области. Оккупационная администрация города не показала место попадания.



В то же время в оккупационной администрации города 21 июня сообщили, что в ходе обстрела Первомайска «значительные повреждения получили не только здания и сооружения одного из центральных районов города, но и проходящая через него автомобильная дорога общего пользования регионального значения».



Сейчас там ремонтируют асфальтобетонное покрытие.



О взрывах в автомобиле на этой дороге ничего не сообщается.