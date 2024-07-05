Українськ в Донецькій області знову зазнав обстрілу РФ — є жертви

Одна людина загинула і одну поранено внаслідок обстрілу Українська в Донецькій області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



«Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто зі "Смерчів". Пошкоджено приватний будинок, інфраструктурний об'єкт та 2 підприємства», — повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Він наголосив, що Селидівська громада постійно зазнає російських ударів, тому залишатися там небезпечно, як і на решті території Донецької області. Потрібно евакуюватися.

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Українку також обстріляли вранці 5 липня. Одна людина отримала поранення.



Нагадаємо, 4 липня росіяни тричі атакували населені пункти Селидівської громади Донецької області.



Раніше ми писали, що російські військові в ніч проти 5 липня обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.