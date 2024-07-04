В оккупированной Горловке под обстрелами ранены три человека, один — погиб

В оккупированной Горловке Донецкой области во время обстрела погиб мирный житель, заявили в группировке «ДНР». По данным оккупационной администрации, мужчина погиб в поселке Победы.



Также сообщается о ранении трех горловчан. Под обстрел 4 июля попали Никитовский район Горловки, жилой массив «Комсомолец», поселок шахты «19/20», поселок Кирова.

Есть несколько повреждений в жилых домах частных секторов Горловке.



В Петровском районе оккупированного Донецка днем 4 июля также были повреждены дома по улицам Рубинштейна и Планерской.