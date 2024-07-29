Путин после захвата Бахмута, Авдеевки и Мариуполя: 27% жилья — в аварийном состоянии

На оккупированной территории Донецкой области более 27% жилья находится в аварийном состоянии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным.



«Есть некоторые темы, некоторые проблемы, которые требуют особого нашего внимания, — это аварийное жилье. Свыше 27 процентов жилого фонда в республике — это аварийное жилье, к сожалению. Все связано с боевыми действиями, да и просто с тем, что долгие годы, десятилетиями может быть, в прежние времена не уделяли этому должного внимания», — сказал Путин.



При этом он не указал на то, что российская оккупационная армия, захватывая территории Украины, уничтожает жилые дома людей и прочую инфраструктуру. К примеру, так было с Бахмутом, Мариуполем, Авдеевкой.



Так, только 19 многоквартирных домов в оккупированной россиянами Авдеевки будут восстановлены, в остальных случаях предполагается строительство новых.



Путин поручил Пушилину держать на контроле этот вопрос.