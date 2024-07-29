Після захоплення Бахмута, Авдіївки та Маріуполя 27% житла в аварійному стані – Путін

На окупованій території Донецької області понад 27% житла перебуває в аварійному стані. Про це заявив очільник Кремля Володимир Путін під час зустрічі з головою угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним.



«Є деякі теми, деякі проблеми, які потребують особливої нашої уваги – це аварійне житло. Понад 27 відсотків житлового фонду в республіці – це аварійне житло, на жаль. Все пов'язано з бойовими діями, та й просто з тим, що довгі роки, десятиліття, можливо, за старих часів не приділяли цьому належної уваги», — сказав Путін.



При цьому він не зазначив, що російська окупаційна армія, захоплюючи території України, знищує житлові будинки людей та іншу інфраструктуру. Наприклад, так було з Бахмутом, Маріуполем, Авдіївкою.



Так, лише 19 багатоквартирних будинків в окупованій росіянами Авдіївці відновлять, щодо решти — передбачається будівництво нових.



Путін доручив Пушиліну тримати на контролі це питання.