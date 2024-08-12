Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной — теперь уже из-за событий в Курской области

Владимир Путин заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах с Украиной, потому что считает, что Киев напал на Курскую область. На совещании с другими чиновниками он в очередной раз заявил, что у Украины якобы есть «западный хозяин», который решает свои вопросы руками украинцев.



«Судя по всему противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора стреляют по мирным людям либо пытаются создать опасность объектам ядерной энергетики», — заявил Путин.

Напомним, в Курской области продолжаются активные боестолкновения. Российские «военкоры», которые имеют возможность находиться непосредственно на месте событий, заявили, что к вечеру 9 августа линия фронта «устаканилась по мере прибытия подкреплений ВС РФ». Бои продолжаются. Власти не контролируют город Суджа.



Ранее мы писали, что батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ.



По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.



Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, какая главная цель «Курской операции».