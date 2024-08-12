Путін заявив про неможливість переговорів з Україною — тепер уже через події в Курській області

Володимир Путін заявив, що Росія не братиме участі у переговорах з Україною, бо вважає, що Київ напав на Курську область. На нараді з іншими чиновниками він вкотре заявив, що Україна нібито має «західного господаря», який розв'язує свої питання руками українців.



«Судячи з усього противник прагне поліпшення своїх переговорних позицій у майбутньому. Про які переговори взагалі може йтися з людьми, які без розбору стріляють по мирних людях або намагаються створити небезпеку об'єктам ядерної енергетики», — заявив Путін.

Нагадаємо, в Курській області продовжуються активні бойові зіткнення. Російські «військори», які мають можливість перебувати безпосередньо на місці подій, заявили, що до вечора 9 серпня лінія фронту «устаканилася у міру прибуття підкріплень ЗС РФ». Бої продовжуються. Влада не контролює місто Суджа.



Раніше ми писали, що батальйон "Нахтігаль" 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП «Суджа» в Курській області РФ.



За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України — 80-та десантно-штурмова бригада.



Високопоставлений український чиновник за умов анонімності розповів, яка головна мета «Курської операції».