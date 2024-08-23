Силы ПВО сбили 14 дронов из 16 — Олещук

ПВО сбили 14 дронов. Фото: Николай Олещук

Российские войска в пятницу, 23 августа, ударили по территории Украины ракетами и ударными дронами-камикадзе. ПВО сбила 14 БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.



«В ночь на 23 августа 2024 года враг атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков — Ейск, Курск — РФ)», — отметил он.



По словам Олещука, силы и средства противовоздушной обороны сбили 14 «шахедов». Еще два — локально потеряны, информация о разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.



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