Керченскую переправу временно закрыли после удара по парому в порту «Кавказ»

Керченская переправа временно закрыта после удара по парому в порту «Кавказ». Скриншот видео

После удара по парому в порту «Кавказ» временно закрыли Керченскую переправу, соединяющую оккупированный Крым и Краснодарский край. Об этом сегодня сообщило российское издание «РИА Новости».

Отмечается, что переправу закрыли для устранения последствий удара по парому в порту «Кавказ».

Накануне власти Краснодарского края сообщили об атаке ВСУ на паром с 30 цистернами топлива. В результате судно затонуло, 17 человек спасены, еще двух ищут.