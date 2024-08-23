Керченскую переправу временно закрыли после удара по парому в порту «Кавказ»

После удара по парому в порту «Кавказ» временно закрыли Керченскую переправу, соединяющую оккупированный Крым и Краснодарский край. Об этом сегодня сообщило российское издание «РИА Новости».
Отмечается, что переправу закрыли для устранения последствий удара по парому в порту «Кавказ».
Накануне власти Краснодарского края сообщили об атаке ВСУ на паром с 30 цистернами топлива. В результате судно затонуло, 17 человек спасены, еще двух ищут.
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